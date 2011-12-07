Сотрудники Росгвардии будут проверять татарстанцев на наличие масок и перчаток

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил о патрулировании улиц городов и населенных пунктов республики мобильными группами полиции и Росгвардии. Они будут проверять людей на наличие масок, сообщает ИА «Татар-информ».

Памятка с основными положениями постановления, по словам Песошина, уже направлена в муниципалитеты республики. Там эту информацию власти города должны будут донести до работодателей, а также поставить перед ними задачу обеспечения соблюдения масочного режима. Такие меры были предприняты для возможности продолжать работать.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в общественных транспортах Казани начались проверки на наличие масок и перчаток. В случае отсутствия индивидуальных средств защиты перевозчики общественных транспортов просят покинуть пассажирский салон.