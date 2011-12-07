Теперь на прием специалиста почтового отделения можно записаться заранее

Почта России приняла решение осуществлять прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба оператора российской государственной почтовой сети.

Встать в очередь на обслуживание в отделении Почты России теперь можно посредством интернета. Для этого надо зайти на сайт компании или установить специальное мобильное приложение. В данный момент услуга предлагается в 31 отделении РТ. Воспользоваться нововведением получится у жителей Казани, Челнов, Бугульмы, Нурлата, Чистополя и других городов.

Записаться следует не менее чем за 60 минут до предполагаемого посещения объекта почтовой связи. В учреждениях для обслуживания граждан по записи открыто 1-2 операционных окна. Номер окна станет известен уже в момент подачи заявки. Изменить время или отказаться от записи можно и на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи установленного программного обеспечения.

«Предварительная запись — это возможность планировать свое время. Мы стараемся сделать взаимодействие Почты России с клиентами предельно комфортным», — отмечает замгендиректора компании по операционному управлению Михаил Волков.