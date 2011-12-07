Жительница РТ чуть было не оформила кредит у мошенников

На телефон 49-летней женщины, проживающей в Лениногорске, поступил входящий звонок от «лжебанкиров». Злоумышленники рассказали гражданке, что на ее имя был незаконно оформлен кредит. В целях аннулирования договора, потерпевшей предложили сообщить номер пластиковой карты и смс-код. Женщина последовала инструкциям аферистов. Чуть позже неизвестные попросили жертву позвонить по номеру 900 и заявить о том, что ей нужен денежный кредит для использования в личных целях. После данного заявления женщина осознала, что общается с мошенниками и прервала телефонный диалог.

Она тут же отправилась в близлежащий офис банка и узнала, что на ее паспортные данные оформлена ссуда в размере 300 тысяч рублей. В случае, если бы женщина вовремя не поняла, что ее обманывают, преступники вынудили бы ее перевести крупную сумму на их счет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.3. ст. 30 и ч.2 ст. 159.3 УК России: Покушение на мошенничество.



