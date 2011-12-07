Хадиуллин: «Действия администрации школы №175 при нападении оценены положительно»

Действия учителей казанской гимназии № 175 во время нападения оценены положительно. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

«Действия администрации школы и педагогического коллектива мы можем оценить только положительно потому что школа имела паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года, согласовывается со всеми структурами, которые отвечают за это направление. В этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации школы, педагогического коллектива, детей, план эвакуации и вся система в целом сработала. С начала этого учебного года здание было оснащено системой речевого оповещения и видеонаблюдения, системой контроля управления доступа, тревожной кнопкой, а также металлодетектором, которые были в рабочем состоянии», — сказал министр.

По его словам, школа оснащена системой доступа и контроля поэтому все двери были заблокированы и в этот момент действия охраны, действия директора школы, ее администрации и педколлектива оценены положительно. Потому что тот план действий, который прописан в паспорте безопасности был выполнен.