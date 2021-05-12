Опрятный и неконфликтный, но страдал заболеванием головного мозга: портрет напавшего на казанскую школу

Колледж: Опрятный и неконфликтный

Колледж «ТИСБИ» охарактеризовал своего бывшего студента Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской гимназии № 175, как тихого и спокойного, при этом в учебном заведении отметили, что с сентября прошлого года Галявиев начал пропускать занятия, за что и был отчислен из колледжа.

За время обучения стрелок показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным студентом, отмечают в учебном учреждении. Он не имел вредных привычек и уважительно общался с преподавателями и одногруппниками.

Хадиуллин: На учете врачей он не состоял

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал журналистам, что напавший на школу Ильназ Галявиев не имел проблем с учебой, а также не состоял на учете у психиатра и нарколога.

По словам Хадиуллина, «казанский стрелок» покинул стены школы в 9-м классе и поступил в колледж. При этом в колледже о нем отзываются неплохо.

Министр подчеркнул, что у молодого человека в биографии не было тёмных пятен, и ему сложно сказать, что изменилось в жизни Галявиева настолько, чтобы устроить страшную бойню в школе.

Соседи Галявиева вспоминают его как вежливого и аккуратного юношу. Они рассказывают, что в последнее время парень жил один — родители съехали полгода назад, оставив его в квартире. Семья стрелка полная, говорит соседка Татьяна, у Ильназа есть старший брат Инсаф. Мать и отец ходят в мечеть, дети ни в чём не нуждались.

Женщина не смогла вспомнить никаких странностей за тем, кто 11 мая жестоко расстрелял школьников. Она отметила, что у всех соседей о нём были только положительные впечатления.

Следственный комитет РФ: У Галявиева было заболевание головного мозга

Следком РФ передает, что, по данным следствия, выяснилось, что Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

«С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — говорится в сообщении Следственного комитета России.