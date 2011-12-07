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Рустам Минниханов встретится с родителями учеников 175-й гимназии

В республике принято решение об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим.

Рустам Минниханов пообещал встретиться с родителями казанской гимназии № 175 и обсудить меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов напомнил, что в настоящий момент в лечебные учреждения республики находятся 23 человека, всем им оказывается своевременная медицинская помощь. В настоящий момент было принято решение о том, что 8 человек будут доставлены в Москву для прохождения дальнейшего лечения.

«После того, как мы все немного придем в себя — я готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки, выслушать их», — сказал Минниханов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что родственники погибших сегодня получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

Сегодня в Татарстане объявлен лень траура по погибшим и пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию № 175. 

КВ
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