В Челнах задержали мужчину за ложное сообщение о взрывных устройствах в школах автограда

Полиция задержала мужчину, от которого поступил ложный звонок о взрывных устройствах в школах Набережных Челнов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Звонок поступил накануне в десять вечера на единой номер экстренных служб 112. Звонивший уверял, что в школах №13, №48 и №50 Набережных Челнов заложены взрывные устройства. По адресам школ выехали сотрудники МЧС, ФСБ, полиции, в том числе и кинологи. После детальной проверки каждого здания, ни в одном из них взрывных устройств не обнаружено.

Отмечается, что на момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.