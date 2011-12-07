В Татарстане за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за суки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«48 случаев — контактные, 1 — завозной. 14 человек госпитализированы, 35 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 22 человека, 14 заболевших — в Набережных Челнах, трое — в Черемшанском районе.

Всего в республике коронавирус диагностировали у 3 823 человек, 28 806 из них выздоровели (+21 за сутки), 10 человек — скончались.

В России коронавирус диагностировали у 511 423 (+8 987), 269 370 человек выздоровели (+8 220), 6 715 — скончались (+183).