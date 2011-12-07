Большаков: «Часть населения до сих пор относится к коронавирусу, как «выдумке властей»

Заведующий кафедрой конфликтологии ИСФНиМК КФУ Андрей Большаков поделился, что, по его мнению, оказывает влияние на текущие темпы вакцинации от COVID-19 в России.

«С одной стороны, мы создали несколько прививок и раньше ряда западных стран начали их практическое применение, успешно продаём многим странам Азии, Южной Америки, Европы свои вакцины. С другой стороны, процент вакцинированная собственного населения низок и не позволяет надеяться на то, что третья волна ковида пройдёт и закончится достаточно легко», - сказал доктор политических наук.

Большаков считает, что на низкую вакцинацию влияет ряд факторов. А именно отсутствие информации о категории населения, которые должны пройти обязательную вакцинацию и недостаток содержательной рекламы о самой процедуре.

«Наличие в Интернете большого числа антирекламных роликов и других материалов, которые призывают «проверить прививки и их действие в течение 2-х лет», рассказывают о большом количестве «оторванных тромбов» после прививок, но не говорят, что здесь есть специальная антитромбозная терапия», - добавил он.

Член Общественной палаты РТ также уверен, что часть населения до сих пор относится к коронавирусу, как «выдумке властей».

«Поэтому реклама необходимости вакцин должна усиливаться, в традиционных СМИ должны выступать только эксперты, которые таковыми являются, надо продумать меры по уходу от постоянного негатива в социальных сетях по теме вакцинации», - резюмировал Большаков.