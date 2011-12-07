«Камаз» выпустил троллейбус с увеличенным автономным ходом

ПАО «КАМАЗ» представил новинку в ряду городского пассажирского электротранспорта. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Выпущенный образец троллейбуса схож с электробусом линейки электротранспорта КАМАЗ, но различается системой постоянного питания. При этом в отличие от классического троллейбуса новая модель оснащается накопителями энергии, позволяющими автономно передвигаться до 20 км. Такая возможность позволяет расширить маршрутную сеть, гибко её изменять и снизить затраты на инфраструктуру.

Модель КАМАЗ-62825 соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорта пассажиров и доступной среды. Сейчас троллейбус проходит сертификационные испытания, в конце июня машина будет передана на опытную эксплуатацию. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2022 года.