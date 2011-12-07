Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Камаз» выпустил троллейбус с увеличенным автономным ходом

Новая модель троллейбуса позволяет автономно передвигаться до 20 км.

ПАО «КАМАЗ» представил новинку в ряду городского пассажирского электротранспорта. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Выпущенный образец троллейбуса схож с электробусом линейки электротранспорта КАМАЗ, но различается системой постоянного питания. При этом в отличие от классического троллейбуса новая модель оснащается накопителями энергии, позволяющими автономно передвигаться до 20 км. Такая возможность позволяет расширить маршрутную сеть, гибко её изменять и снизить затраты на инфраструктуру.

Модель КАМАЗ-62825 соответствует всем требованиям к качеству оказываемых услуг, комфорта пассажиров и доступной среды. Сейчас троллейбус проходит сертификационные испытания, в конце июня машина будет передана на опытную эксплуатацию. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2022 года.

КВ
Лента новостей