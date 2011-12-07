Минниханов принял участие в открытии памятника воинам-интернационалистам в Казани

Сегодня в казанском парке Победы состоялось торжественное открытие мемориала воинам-интернационалистам «После боя».

В мероприятии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов, солдаты и офицеры, а также близкие тех, кто погиб, защищая интересы своей страны.

«Дорогие ветераны, вы показали пример честного и самоотверженного выполнения боевого долга, беззаветной верности воинской присяге. Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны», — сказал Минниханов. Он добавил, что самой длительной из них была Афганская война.

По его словам, в этой войне, что длилась почти 10 лет, участвовали более 11,5 тыс. татарстанцев, 282 из них погибли. Руководитель республики выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких в боевых операциях по защите интересов родины и в миротворческих миссиях.

«Уважаемые ветераны боевых действий, наша страна сегодня нуждается в таких людях, как вы, в тех, кто умеет преодолевать трудности и может решать самые сложные задачи. Ваш боевой, гражданский, человеческий опыт необходим в воспитании подрастающего поколения. Наша молодежь должна знать и помнить об афганских событиях, воспитываться на примере мужества, героизма и преданности долгу», — продолжил он после минуты молчания.

Минниханов также вручил государственные награды Татарстана. Торжественное мероприятие завершилось возложением венка и цветов к памятнику.