«Принятие закона ничего не решит»: что означает законодательная инициатива о регистрации домашних животных

«Ситуация вышла из-под контроля настолько, что образовалось понятие — стая»

Накануне на заседании Госсовета Татарстана депутаты одобрили законодательную инициативу об обязательной регистрации домашних животных, в том числе собак и кошек. Парламент республики предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Инициативу направят в Госдуму.

«Принятие закона ничего не решает — проблема ушла гораздо глубже по своей сущности. Безнадзорную собаку можно даже перевоспитать в хороших руках, она может стать милым животным, но дело в том, что ситуация вышла из-под контроля настолько, что образовалось понятие — стая. Она — перерождение сущности животного, там свои законы, которые не поддаются никакому манипулированию со стороны человека. Если хотите — это некая перерожденная банда. Поэтому через размножение, которое уже произошло и образовались стаи, то вы их хозяев не найдете», — сказал во время заседания член Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Он еще раз подчеркнул, что закон, на его личный взгляд, ничего не поменяет и его нужно дорабатывать.

«Потому что во всех населённых пунктах стаи уже давно образовались и держат под контролем посёлки и районы. И отловом, и поиском хозяев, мы ничего не решим. Да это некая паллиативная помощь, можно этим заняться, но надо отдавать себе отчет в том, что проблема в другом», — отметил Галеев.

В заключении спикер добавил, что нужно усилить работу действующего закона чтобы навести порядок.

«Нужно навести порядок в службе отлова бездомных собак»

Руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и Пес» Альберт Галиев есть необходимость отслеживать животных у недобросовестных и безответственных хозяев, а если регистрация ложится на плечи хозяев, то им это априори не нужно.

«Эти поправки инициированы после того, как пострадали дети, но, чтобы решить эту проблему нужно было начинать не с этого. Нужно навести порядок в службе отлова бездомных собак, вести с ними работу, внедрить внутренний контроль безнадзорных животных. Конечно домашних животных регистрировать надо, но одним днем этот вопрос не решится, приняв закон толпы людей не ринутся регистрировать животных. Даже сам процесс непонятен, где будет регистрация и как она будет проходить. Зачастую животные попадают в приют от безответственных людей. В городских условиях люди могут и пойти регистрировать животных, но для сёл это неактуально», — подчеркнул собеседник нашего издания.

В свою очередь, член совета общественной организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина сказала, что законодательная инициатива еще не означает, что у нас через какое-то время появится новый закон.

«Не нужно пугать людей, иначе испугавшись налогов, а люди сразу о них думают, просто выбросят животных, а в отсутствии приютов это будет нехорошо, ни для животных, ни для людей», — подчеркнула Скрипочкина.

По ее словам, сейчас депутаты думают, что на улицах бегают стаи выброшенных домашних животных, а их на самом деле у нас не такое большое количество брошенных животных, и к ним нужно не регистрацию применять, а программу отлова и стерилизации.

«Эту ситуацию можно подать с другой стороны, например, регистрация поможет найти потерянных питомцев», — заключила Эвелина Скрипочкина.