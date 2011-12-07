Рустам Минниханов вручил госнаграды заслуженным работникам Татарстана

Сегодня в честь Дня России в Кремле государственными наградами РФ и РТ были удостоены представители Роспотребнадзора, татарстанской митрополии, силовых ведомств, промышленности, науки, образования, культуры и искусства.

«Именно от вас, людей труда, науки, образования, культуры, духовной сферы и успешных управленцев зависят темпы социально-экономического развития страны, укрепление ее могущества, успешное преодоление серьезных вызовов в экономике, политике и социальной сфере», — обратился Президент РТ Рустам Минниханов к участникам торжественной церемонии.

По его словам, каждый из присутствующих является заслуженным и признанным профессионалом в своей отрасли и ориентиром для молодежи. «Мы гордимся всеми вами», — резюмировал руководитель республики и поздравил всех с Днем России.

Награждаемым вручили ордена Пирогова, «Почета», «Дружбы», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени, почетные отраслевые звания, грамоты и благодарности Президента РФ, медали «100 лет образования ТАССР» и другие награды.