Татарстанцев приглашают поучаствовать в опросе по удовлетворенности отопительным сезоном в 2020–2021 годах. Проводит его НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».

«Опрос проводится в целях мониторинга удовлетворенности населения качеством теплоснабжения в домах, а также доведения информации до органов власти и профильных министерств, ведомств», — пояснили в некоммерческом партнерстве.

Для участия в опросе можно перейти по ссылке.