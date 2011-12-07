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Татарстанцев приглашают поучаствовать в опросе по удовлетворенности отопительным сезоном

Опрос проводится в целях мониторинга удовлетворенности населения качеством теплоснабжения в домах за 2020-2021 годы.

Татарстанцев приглашают поучаствовать в опросе по удовлетворенности отопительным сезоном в 2020–2021 годах. Проводит его НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».

«Опрос проводится в целях мониторинга удовлетворенности населения качеством теплоснабжения в домах, а также доведения информации до органов власти и профильных министерств, ведомств», — пояснили в некоммерческом партнерстве.

Для участия в опросе можно перейти по ссылке.

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