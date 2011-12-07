В Набережных Челнах разработали правила работы пунктов проката электросамокатов

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов подписал постановление с правилами работы пунктов проката электросамокатов.

Для начала, чтобы предприниматель смог открыть свой пункт, он должен получить разрешение городской администрации. После необходимо проконтролировать, чтобы пункты не были расположены вблизи детских и спортивных площадок. При этом расстояние между жилыми домами и пунктами также должно составлять более 20 метров. Также объект должен отвечать всем требованиям нестационарного сооружения.

Сами электросамокаты должны быть оборудованы исправным тормозом, звонком, замком для крепления, фонарем спереди и световозвращателем сзади.