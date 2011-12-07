На ж/д вокзале Казань-1 открыт бесплатный музей

3 августа 2011 года в Москве на Рижском вокзале состоялось торжественное открытие передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД», представляющего собой специализированный поезд, демонстрирующий передовые решения в сфере железнодорожного транспорта.Всего в поезде 9 выставочно-тематических вагонов. К примеру, в вагоне «Инфраструктура железных дорог» представлены действующие макеты-панорамы, которые показывают устройство станций, железнодорожных переездов, тяговой подстанции и других инфраструктурных объектов. Макет железнодорожного комплекса на космодроме Байконур демонстрирует подвоз ракеты к стартовой площадке с подъемом ракетоносителя, боевым железнодорожным ракетным комплексом БЖРК.Новый выставочный вагон «Автоматика, телемеханика и связь. Управление перевозочным процессом» демонстрирует всю сложность процесса организации и управления перевозками. Особый интерес представляют 7 действующих тренажеров. Среди них кабины локомотива, железнодорожного крана, автоматизированные рабочие места поездного диспетчера и дежурного по сортировочной горке. Эти тренажеры особенно привлекают посетителей школьного и подросткового возраста.Экспозиция выставки вагона «Энергия будущих поколений. Госкорпорация «Росатом» демонстрирует инновационные достижения в области мирных ядерных технологий. Каждый посетитель сможет не только поработать с интерактивной плазменной информационной панелью, но и замерить уровень собственной радиации на универсальном радиометре. 34 макета подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта показывают эволюцию ж/д техники от первого паровоза до современных высокоскоростных электропоездов двойного питания «Сапсан», курсирующих на линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, «Аллегро», эксплуатирующегося в международном сообщении Санкт-Петербург - Хельсинки, скоростного электропоезда двойного питания «Ласточка», который будет обслуживать участников и гостей XX зимних Олимпийских игр в Сочи. Комплекс будет работать до 17 июля.