Дорогу бюджетникам и олимпиадникам: какие новые правила нужно знать при поступлении в вуз

Заявление можно подать в 5 вузов

На деловом понедельнике в казанской мэрии замруководителя исполкома Гузель Сагитова рассказала, что в 2020 году на первый курс в образовательные организации было принято 30,5 тыс. человек. Также ежегодно растет количество иностранных студентов — самыми крупными студенческими общинами из ближнего зарубежья являются туркменская и узбекская, а среди дальнего зарубежья — общины Китая и Индии.

«Приемная компания в вузах стартовала 20 июля и продлится на очную бюджетную форму обучения до 17 августа, а в колледжах с 1 июля по 20 августа», — сказала Сагитова.

По ее словам, в 2021 году произошла реформа правил поступления в высшие образовательные организации. Поступающие могут подать заявление о приеме одновременно в 5 вузов. При этом вузу дается право принимать документы от абитуриента на поступление сразу до 10 направлений — раньше абитуриент мог подать документы только на 3 специальности.

Подать документы можно через Госуслуги

Сагитова отметила, что в этом году расширен механизм подачи документов в вузы. Сделать это можно с помощью электронной информационной системы самого вуза либо через Госуслуг.

Кроме того, сохраняется традиционный очный прием документов. В конкурсном списке теперь не будут указываться фамилия, имя и отчество поступающего, вместо этого будет указан номер СНИЛС, а при его отсутствии — уникальный код поступающего.

Узнать о поступление можно в режиме онлайн

Замруководителя исполкома города отметила еще одно изменение — отмену второго этапа зачисления. Это решит ситуацию, которая была раньше, когда на первом этапе заполнялось 80% бюджетных мест, а на втором этапе — оставшиеся 20%.

«Первыми вузы примут олимпиадников, абитуриентов, имеющих льготы по целевому направлению. Затем будут зачислять абитуриентов на основные бюджетные места из конкурсного списка. Эти списки будут обновляться не менее 5 раз в день, что позволит поступающим получать актуальную информацию о своей позиции в рейтинге. Раньше такое обновление проводили только раз в день», — добавила Сагитова.

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы могут начислять баллы за индивидуальные достижения будущих студентов, суммарно дополнительно может быть начислено не более 10 баллов.

Количество бюджетных мест выросло даже в негосударственных вузах

Сагитова отметила, что в этом году существенно увеличилось количество бюджетных мест на обучение по программам бакалавриата и специалитета. На 2021/2022 учебный год вузам выделено 17 тыс. бюджетных мест, что на 20% больше, чем в прошлом году.

В том числе около 200 бюджетных мест получили негосударственные вузы ТИСБИ и КИУ имени Тимерясова.

Традиционно по количеству бюджетных мест лидирует КФУ, КНИТУ (КХТИ) и КГЭУ.