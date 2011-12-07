Как провести Курбан-байрам в Казани: советы от ДУМ РТ и Роспотребнадзора

20 июля в Татарстане объявлено выходным днем из-за празднования Курбан-байрама. Каждый мусульманин, у которого есть 36 тыс. рублей (эта сумма равна 595 граммам серебра) должен совершить жертвоприношение. ДУМ РТ опубликовало рекомендации, как следует подготовиться к проведению праздника.

Особых требований нет

В мечетях гает-намаз было рекомендовано провести через 30 минут после восхода солнца. Так, в мечетях Казани утренний намаз начнется в 02.30, в 02.45 будет чтение Корана. С 03.30 до 04.00 пройдет праздничный вагаз, а в 04.00 – гает-намаз. В 04.30 начнется заклание жертвенных животных.

Исламовед Рустам Батров напоминает, что особых требований до праздника нет. Курбан-байрам проводится по случаю окончания хаджа и поэтому три дня в определенный период после намаза читается особая молитвенная формула в знак солидарности с теми, кто сейчас находится на святой земле. Намаз в дни праздника нужно проводить через 30 минут после восхода солнца.

«Не рекомендуется поститься, потому что это праздник. На молитву рекомендуется выйти голодным. Если на Ураза-байрам рекомендуется выйти, что-то покушав, тем самым подчеркивая, что Рамазан закончился, то в Курбан-байрам лучше, чтобы первым блюдом стало мясо жертвенного животного», — поделился Батров.

ДУМ РТ указывает, что жертвоприношение можно совершить в любой из трех дней начиная с 20 июля. Курбан обязателен для мусульман свободных, не находящихся в пути, у которых есть 36 тыс. рублей. Заклание верующий приносит за себя, но не обязан совершать за своих несовершеннолетних детей. За одного человека — одна овца или коза, а верблюд или корова — за семерых.

Жертвенные животные

В Казани организовано 16 специальных мест для проведения забоя жертвенных животных. Их список доступен на сайте ДУМ РТ.

В качестве жертвенных животных можно также использовать быков или буйволов, но нельзя лошадей. Также не используются слепые даже на один глаз животные, хромые, если хромота явная и животное не может само идти к месту забоя, больное или истощенное, с отрезанным ухом или хвостом.

Можно приносить в жертву животное без рогов или со сломанными рогами, кастрированное и больное чесоткой, так как болезнь распространяется только на шкуру. Если при покупке животное было здоровое, а затем приобрело недостаток, недопустимый для жертвоприношения, — то богатый хозяин должен его заменить, а бедный может оставить как есть.

Порицается использовать тупой нож, точить его на глазах у животного, забивать его на глазах у других животных и силой вести его к месту заклания. Также нельзя начинать разделывать, если оно еще подает признаки жизни.

В ДУМ РТ указывают, что лучше всего, если способный на забой человек осуществит его сам. Нельзя есть мясо животного, заколотого неверующим. Порицается проводить заклание человеком другой религии, даже если все требования будут соблюдены, так как курбан относится к вопросом поклонения.

Хозяин животного может есть мясо со своей семьей, накормить им других и передать им часть, или же сделать запасы. Поэтому рекомендуется разделить мясо на три части, отданное в качестве милостыни не может быть меньше трети.

Мясо жертвенного животного нельзя продавать или использовать как оплату. Нужно стараться, чтобы польза от курбана была максимальной — если есть возможность использовать шкуру, то это необходимо сделать, или отдать как милостыню. В противном случае утилизировать. Если кости уже использованы их можно отдать собаке, кровь же необходимо утилизировать.

Праздник для людей

Батров отмечает, что многие используют праздник как рубеж для подведения итогов года. Кто-то привязывает к нему выплату закята — жертвование части своего имущества. В Курбан-байрам из части мяса делается суп и подается как угощение для близких.

Это повод для подведения итогов, для того, чтобы побыть с семьей, побыть с близкими. Сейчас социальные связи разрываются, кровные связи разрываются, а праздник как раз соединяет людей, соединяет тех, кто давно не виделся за одним большим столом

— Рустам Батров

Вместе с тем Роспотребнадзор напоминает, что любое массовое мероприятие должно проводится с соблюдением санитарных норм.

«Со всеми существующими на сегодня ограничениями. Пока на сегодня никаких дополнительных ограничений не планируется вводить. Мы по-прежнему не рекомендуем посещать массовые мероприятия не привитым лицам. Привитым считается человек, который сделал вторую прививку», — отметила во время пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.