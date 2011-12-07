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Каждый четвертый родитель России уже оформил «путинскую» выплату к школе

С 15 июля ПФР начнет обрабатывать заявления, а с 16 августа начнутся выплаты на счета.

Каждый четвертый родитель России уже оформил выплату к школе. Об этом сообщил министр цифровизации России Максут Шадаев.

11 июля портал госуслуг разослал родителям оповещение с ссылкой на предзаполненные документы на школьную выплату. Их получили те, кто ранее использовали сервисы портала — всего 12,5 млн российских родителей. Пользователям надо было проверить корректность данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. Сделали это 3,3 млн родителей, воспитывающих 4,6 млн детей.

«По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет», — отметил Шадаев.

Напомним, если родитель не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал, ему придется самостоятельно заполнить заявление на госуслугах, начиная с 15 июля. С 15 июля ПФР начнет обрабатывать заявления, а с 16 августа начнутся выплаты на счета родителей.

КВ
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