«Спалиться риска нет»: как дилеры поддельных сертификатов о вакцинации богатеют в Татарстане

Справка на дом: как «привиться» удаленно

Телеграм-каналы и группы в «ВКонтакте» переполнены предложениями поддельных справок о вакцинации и QR-кодов. С учетом того, что в последнее время антиковидные меры становятся все строже, а разговоров об обязательной выработке коллективного иммунитета все больше, спрос рождает предложение.

Люди, по каким-то причинам не приемлющие вакцинацию, активнее начинают искать способы «привиться» без вакцины. Купить справку легче всего в телеграме, там подобные каналы (пока?) существуют без проблем и остаются незамеченными для руководства мессенджера. Зато администрация «ВКонтакте» работает достаточно оперативно. Пока мы писали материал, одна из найденных нами групп была удалена за распространение поддельных документов.

На просторах интернета можно найти предложения на любой вкус и кошелек: от поддельного документа до реальной справки с отметкой в госуслугах. Продавцы представляют «федеральные сети» и готовы помочь любому гражданину практически во всех городах России. Цена колеблется в зависимости от местонахождения покупателя.

Самым дешевым вариантом, который наша редакция смогла найти в группах и мессенджерах, стал способ за 4 тыс. рублей, который включал в себя «полностью официальное оформление» с попаданием в реестр госуслуг. По словам продавцов, информация о первом уколе появится через три часа после оплаты и будет стоять задним числом, информация о втором — спустя шесть часов. Оплатить нужно сразу всю сумму, системы предоплаты — нет.

На вопрос, если вдруг я все-таки захочу поставить вакцину позднее, продавец отвечает, что после получения отметки это уже невозможно. Но следующим сообщением сразу же добавляет, что прививаться «Спутником V» не советует. «Последствия не самые лучшие, а от ковида толком не защищает», — говорит дилер липовой вакцины.

Но так считают далеко не все продавцы. Пока одни уговаривают не прививаться и настаивают на поддельных справках, другие работают на двух фронтах и параллельно с поддельными документами предлагают купить вакцины, спрос на которые сейчас также растет.

Для подстраховки предлагается вариант без отметки на портале госуслуг, который будет стоить дешевле — 2, 5 тыс. рублей. Для получения вожделенного QR-кода везде нужен стандартный набор документов: паспорт, полис, СНИЛС, также необходим номер телефона, к которому привязан аккаунт на госуслугах.

Укол по-черному

Другой продавец уверил, что после поддельной отметки на госуслугах проблем с вакцинацией не возникнет. Повторная прививка возможна и проблем не вызывает, но сделать ее можно будет только через год. При этом поддельную справку, без отметки на портале, они не делают, работают только «официально», но и цены гораздо выше — 14 тыс. рублей, предоплата также невозможна.

Но так работают далеко не все. Например, один из продавцов предлагает поделить сумму пополам, 2 тыс. рублей до, и столько же после того, как вам пришлют фото с вашими данными, внесенными в базу. Сертификат отправят курьером через СДЭК. Но за более низкую стоимость, более низкая оперативность: отметках на госуслугах появится только в течение дня после того, как вас внесут в реестр. «Спалиться риска нет», — заверяет продавец.

В случае если вы захотите вакцинироваться, прививку вам сделают сами и отметки о ней нигде стоять не будет. При этом вакцинация будет проходить тайно в одном из пунктов торгового центра, какого именно — не уточняется. Но есть и те, кто просто обещают удалить отметку с портала госуслуг в случае если вы передумаете и все-таки решите сделать настоящий укол. Насколько это возможно — большой вопрос.

Вакцина «все включено»

Для самых мнительных и боязливых существует способ с имитацией вакцинации стоимостью 10,8 тыс. рублей. Девушка, номер который мы нашли на просторах соцсетей, в отличие от остальных своих коллег предпочитает общаться в мессенджере WhatsApp. Чтобы получить официальный документ и 100%-ю гарантию, заказчику, рассказала она, необходимо прийти в поликлинику, адрес которой укажут позже, посетить кабинет врача, поговорить с ним некоторое время, а после чего выйти из кабинета, придерживая ватку на предплечье — якобы месте укола.

Оплатить процедуру нужно будет после того, как в личном кабинете госуслуг появится QR-код. Как уверяет продавец, это самая низкая цена на рынке за такую услугу. «Дешевле не найдете», — обещает девушка.

Но верить можно далеко не всем. Среди предлагающих справки немало тех, кто получив деньги, просто перестает отвечать на сообщения. Такие отзывы оставили об одном из продавцов, кто просит за сертификат 7 тыс. рублей. Обманутые антипрививочники даже создали отдельный телеграм-канал, в котором называют этих продавцов кидалами и мошенниками. Правда, на момент публикации материала там было всего 3 подписчика.

Такой высокий спрос на поддельные документы, видимо, не сильно беспокоит правоохранительные органы республики. Если из Москвы и Санкт-Петербурга постоянно приходят новости о задержании торговцев липовыми сертификатами, то МВД Татарстана только неделю назад на своем сайте напомнило том, что грозит за куплю-продажу поддельного документа. Так, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

При этом если владелец поддельной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А в случае летального исхода в его окружении нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Наша редакция обратилась за комментариями в Министерстве внутренних дел. Но о том, какие меры предпринимаются для борьбы с продавцами справок, сколько их было поймано и как часто устраиваются рейды, там так и не ответили. Незамеченным осталось и наше обращение в пресс-службы прокуратуры РТ и Следственного Управление СК по Татарстану.

Редакция также обратилась в пресс-службу Управления Росгвардии по РТ, поскольку именно ее сотрудники в период пандемии задерживали нарушителей режима самоизоляции. Но на момент публикации материала официального ответа от ведомства не поступило.

Пока правоохранительные органы в одних регионах отлавливают преступников и устраивают рейды, силовики Татарстана размещают предупреждения об ответственности на своем сайте. А спрос на поддельные справки только возрастает.