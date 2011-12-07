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Яндекс обновил технологию прогноза погоды в Казани

Теперь о текущей погоде могут сообщить сами пользователи.

В столице Татарстана заработала улучшенная версия сервиса по прогнозу погоды. Запуском Meteum 2.0 занялись разработчики Яндекса.

Сейчас по сравнению с первой версией сервиса сообщить об осадках могут сами пользователи. Чем больше будет сообщений от них, тем точнее окажется прогноз. На карте они будут отмечены зонтиками. Предупредить о погодных изменениях других жителей города казанцы смогут через приложение Яндекс или Яндекс.Погода.

«Пользователи могут подтверждать или опровергать то, что видят в приложении. Машинный интеллект учитывает такие сообщения и моментально уточняет прогноз», — сообщается на сайте браузера.  

Как будет развиваться ситуация в ближайшие два часа новая технология прогноза погоды покажет также при помощи данных спутниковых снимков и радаров. Всю полученную информацию обрабатывают с помощью модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. Это позволяет учитывать не только скорость ветра, температуру воздуха, но и другие погодные параметры. 

КВ
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