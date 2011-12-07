Рустам Минниханов: Мы научились работать в условиях коронавируса

В понедельник в Казани торжественно открыли новый четырехэтажный корпус Республиканской инфекционной больницы, возведенный татарстанскими строителями всего за 100 дней. Трудно поверить, но в тот же день стационар площадью 17,5 тыс. кв. м,

рассчитанный на 232 койки с возможностью расширения до 504 на случай возникновения особо опасных инфекций, был готов принять первых пациентов.

Журналист «КВ» стал свидетелем эпохального для Казани и всей России события.

17.45. До начала официальной церемонии остаются считанные минуты. Больница сияет современной иллюминацией и напоминает морской лайнер, который вот-вот отправится в свое первое плавание. На просторной площадке у здания мелом расчерчены крестики, куда рекомендуется вставать: событие событием, а социальную дистанцию никто не отменял, хоть на улице свежо и ветрено. «Знай свой крестик!» — по-доброму улыбаются друг другу врачи и медицинские сестры. Чувствуется, что немного волнуются.

Площадка заполняется медработниками в белоснежных халатах и несколькими десятками строителей в ярких касках и рабочей оранжево-синей форме. В их честь звучат аплодисменты. Сегодня и те, и другие — герои, сделавшие невозможное. И это слышится в каждом произнесенном слове прибывших на открытие почетных гостей.

— Теперь мы готовы ко всем вызовам, — уверенно заявил Президент РТ Рустам Минниханов, поздравивший строителей с прошедшим профессиональным праздником. — Наши строители справились с задачей. Какой объект построили! Он даже на медицинский центр не похож, больше напоминает профилакторий на берегу моря. Сделан с высоким качеством и в кратчайшие сроки. Мы сами не верили. Сегодня необходимость в этой больнице очень высока. Во время пандемии мы были вынуждены перепрофилировать наши клиники. Сейчас, когда у нас есть такой медицинский центр, сможем разгрузить их и вернуть в плановый режим работы. Хотел бы поблагодарить медработников — именно они приняли первый удар на себя. Мы научились работать в условиях коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, специально приехавший в Казань по значимому поводу, отметил, что это уже 22-й медицинский объект в России, который вводится в эксплуатацию в невероятно сжатые сроки:

— Все центры оснащены и сконструированы по самым современным требованиям. За время пандемии мы в стране организовали процесс таким образом, что каждый российский пациент, поступая в медучреждение, ведется совместно с федеральными специалистами. За столь же короткий срок научились оперативно производить средства индивидуальной защиты, медицинские изделия. И что важно отметить: большая часть медицинского оборудования в новых центрах, лекарственные препараты, которые используются для лечения, отечественного производства. В частности, в больнице, которую мы сейчас открываем, установлены аппараты ИВЛ, произведенные в России и закупленные по линии федеральных программ.

Чуть позже в интервью журналистам министр расскажет: проект больницы вызвал огромный интерес со стороны других регионов. Так что не исключено, что опыт татарстанских строителей возьмут на вооружение. А главный врач Республиканской инфекционной больницы Марат Гатауллин, показывая, как устроена больница, в частности, «чистая зона», и отвечая на вопрос об уникальности построенного стационара, смело резюмирует:

— Здесь полностью продумано разобщение потоков пациентов инфекционного профиля между собой и медперсоналом. Поэтому все предельно безопасно. В каждой палате собственная вентиляция, индивидуальный подход к каждому больному: все манипуляции и процессы происходят исключительно в палате. Тут же установлены и телеэкраны, которые будут использоваться для просветительских целей.

На первом этаже располагается приемно-диагностическое отделение, а также 12-местное отделение анестезиологии и реанимации, блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов. На втором — 20 одноместных палат. Плюс ко всему на втором, третьем и четвертом этажах здания находятся 5 боксированных отделений. Еще в составе нового учреждения есть лабораторный корпус площадью более 1,5 тыс. кв. м.

Новый корпус для инфекционных больных в республике планировали построить давно, коронавирус лишь ускорил его появление. Решение о строительстве капитального здания было принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Все затраты на реализацию проекта — более 1,8 млрд руб. — обеспечены из регионального бюджета. Четверть от суммы финансирования потребовалась на современное техническое оснащение стационара — аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ. Новую карету скорой помощи больница получила прямо в день открытия.

Не обошлось без официальных наград. Так, Газинур Ахметов, генеральный директор строительной компании, которая взяла на себя работы по возведению объекта, получил из рук Президента РТ высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

После церемонии ее участники обменивались мнениями — то, что они увидели, вызвало у них восторг и гордость.