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«Будем плохо работать — на пиво не хватит»: ТАИФ не планирует прекращать спонсорство «Рубина»

Сейчас подготавливается бюджет команды на следующий год.

ТАИФ не планирует прекращать сокращать спонсорство «Рубина». На данный момент подготавливается бюджет команды на следующий год. Об этом сообщил гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов. 

«Чем лучше мы будем работать, тем больше у нас будет средств и ресурсов, чтобы спорт развивался в Татарстане. Будем плохо работать — на пиво не хватит. Сейчас как раз идет активная программа согласования, подготовки бюджетов. Пока те планы, которые у команд есть на 2022 год, они все будут выполняться», — сказал Шигабутдинов. 

Недавно ФАС одобрил сделку ТАИФа и СИБУра по итогам которой активы ТАИФа будут объединены на базе ПАО «СИБУР Холдинг», в ней действующие акционеры ТАИФа получат только 15%. Взамен на них ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

КВ
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