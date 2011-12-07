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Казанская телебашня включит праздничную подсветку 13 августа

Праздничную подсветку Казанской телебашни можно будет увидеть с 9 до 11 вечера.

Казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой в честь юбилея Российской телевизионная радиовещательной сети. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Татарстана.

«Праздничную подсветку Казанской телебашни включат вечером 13 августа с 21.00 до 23.00. В честь 20-летия Российской телевизионная радиовещательной сети», — говорится в сообщении. 

Также праздничную архитектурно-художественную подсветку включат телебашни Челябинска, Сочи, Калуги, Калининграда, Благовещенска, Биробиджана и других городов России. Так, например, в Москве на медиафасаде Останкинской телебашни в течение суток будет транслироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения — «бабочка».

КВ
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