Мама в городе: куда в Казани идти на «развивашки» с малышом до года?

Ребенок в первый год своей жизни совершает невероятный рывок в развитии, поэтому упустить это драгоценное время никак нельзя. Если дома малыш успел изучить каждый угол, а фантазии на новые игрушки своими руками уже закончились, посмотрите список казанских развивающих центров для детей от 3 месяцев до полутора лет.

Семейный центр «Желанные дети»

Для самых маленьких открыта группа «Солнечные зайчики», где ждут родителей с детьми от 3 месяцев до года.

Дважды в неделю здесь проходят музыкально-ритмические занятия, которые всесторонне развивают малыша и помогают ему влиться в социум. В каждое занятие включены упражнения на координацию и развитие вестибулярного аппарата, пальчиковая гимнастика, упражнения на мелкую и крупную моторику, гимнастика на фитболе, массаж руками родителя. Малыши знакомятся с простейшими музыкальными инструментами и развивают чувство ритма и слух.

Адрес: Чистопольская, 81

Стоимость: абонемент на 8 занятий — 2800 ₽, на 4 занятия — 1700 ₽. Пробное занятие — 350 ₽.

Детский центр развития «Вместе с мамой»

Для малышей от полугода до года проходят музыкально-ритмичные занятия, которые длятся 45 минут.

Вместе с мамой дети делают упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, на координацию движений, на равновесие. Родители научатся делать своему малышу игровой массаж, выучат народные потешки. Занятия строятся на песенных материалах родоначальника идей пренатального воспитания в России Михаила Лазарева и автора уникальной педагогической системы Марии Монтессори.

Адрес: пр. Ямашева, 1

Стоимость: абонемент на 4 занятия — 1900 ₽. Для новичков действует скидка на первый абонемент 1500 ₽ за 4 занятия.

Семейная интеллект-студия «Минивилль»

Малыши от 8 месяцев до года и четырех месяцев вместе с мамами занимаются в группе «Мини-знайки».

Занятие продолжительностью 50 минут включает в себя музыкальные минутки, подвижные игры, знакомство с цветами и формами, логические упражнения и тренировку мелкой моторики, что благоприятно влияет на развитие речи в будущем. Есть место и творчеству, когда малыши работают с красками, тестом, пластилином и природным материалом.

Адрес: ул. Комиссара Габишева, 17Б

Стоимость: Пробное занятие бесплатно. Абонент на 4 занятия (4 занятия в месяц) — 3200 ₽, в день пробного занятия — 2880 ₽. Абонемент на 8 занятий — 4850 ₽, в день пробного занятия — 4360 ₽.

Казанская Монтессори-школа «Золотые бусины»

Для самых маленьких от 3 до 15 месяцев (до момента уверенной ходьбы) здесь открыт класс Nido, что в переводе с итальянского означает «Гнездо».

На полуторачасовых занятиях за парами мама-малыш наблюдает педагог, который увидит потребности и интересы конкретного ребенка и расскажет о них родителям. С помощью Монтессори-игрушек ребенок обогащает свой чувственный опыт, учится концентрации внимания, развивает глазомер, мелкую и крупную моторику. На занятиях родители узнают, как дома создать аналогичную среду, где малышу будет безопасно, комфортно и интересно.

Адрес: ул. Алексея Козина, 7А

Стоимость: абонемент на 8 занятий — 5000 ₽, на 4 занятия — 3000 ₽. Пробное занятие — 800 ₽. При покупке абонемента в день пробного занятия скидка 100% на пробное занятие.

Центр раннего развития российской сети «Бэби клуб»

Малыши от восьми месяцев до полутора лет занимаются в группах «Бэбик 1», где занятие длится 1 час 10 минут.

В это время дети учатся общаться друг с другом, узнают новые слова, предметы и явления окружающего мира. Основной акцент делается на развитие речевого центра ребёнка, поэтому вместе с родителями малыши развивают мелкую моторику и делают пальчиковую гимнастику. В подвижных играх и танцах развивается ловкость и координация движений малышей.

Адрес: ул. Абсалямова, 13

Стоимость: абонемент на 8 занятий — 3950 ₽, на 4 занятия — 2550 ₽. Пробное занятие — 600 ₽.

Детский клуб гармоничного развития «Моя Умничка»

На первой ступени в этом клубе занимаются дети от трех месяцев до года. Вместе с мамами малыши работают над развитием речи, мелкой и крупной моторики.

Отдельное внимание уделяется музыкальному восприятию, поэтому малыши играют на простейших музыкальных инструментах. Сенсорные активности, рисование и тестопластика — любимые активности малышей. После каждого часового занятия мама получает домашнее задание и рекомендации по развитию моторики, мышления, эмоциональности ребенка.

Адрес: ул. Серова, 51/11

Стоимость: абонемент на 4 занятия — 1650 ₽.

Центр сказкотерапии «Добрый дом»

Малыши от 7 месяцев до 14 месяцев (момента уверенной ходьбы) занимаются вместе с мамами в свободной Монтессори-среде.

По ходу занятия педагог поймет, на каком этапе развития сейчас находится ваш ребенок, и расскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы помочь малышу гармонично развиваться. Занятия включают в себя музыкальный круг, а именно пальчиковую гимнастику, логопедические песни и знакомство с музыкальными инструментами. Детям дается возможность поработать в оснащенной и развивающей среде, пообщаться с другими детьми и обрести самостоятельность.

Адрес:

ул. Чистопольская, 81

Стоимость:

абонемент на 4 занятия — 3500 ₽. Пробное занятие — 950 ₽.