«Мутились» на нацпроектах: антимонопольщики выявили 52 нарушения у республиканских ведомств

Благодаря усилиям УФАС республике удалось сэкономить 4,2 млн рублей

Заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов на брифинге рассказал, что за 2021 год Антимонопольной службой по Республике Татарстан было проанализировано 94 закупки в рамках контроля за реализацией нацпроектов. В 52 случаях выявлены нарушения: по нацпроекту «Образование» — 18, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» — 15, 3 нарушения по нацпроекту «Культура» и 9 нарушений по национальному проекту «Демография».

«В 2021 году к нам поступило 15 жалоб от участников закупок, связанных с реализацией национальных проектов в республике. 12 жалоб было признано обоснованными. В результате выданных антимонопольными органами предписаний образовалась дополнительная экономия бюджетных средств в размере 4,2 млн рублей», — сказал Яфизов.

По его словам, самые частные нарушения — это объединение в один лот несвязанных между собой объектов, неправомерное отклонение заявок участников тендера, необъяснимые требования к участникам закупки или же не размещение проектно-сметной документации.

«Еще одно серьезное нарушение, которое мы выявляем, но его становится с каждым годом все меньше и меньше — это укрупнение лота, когда заказчики устанавливают такие требования, что сумма достигает 100 млн или даже 200 млн рублей. Из-за этого субъекты малого и среднего предпринимательства не могут принять участие в торгах», — сказал спикер.

Министерство образование закупало товары у единственного поставщика и допустило иностранцев

Яфизов рассказал, что на республиканский Минобр поступила жалоба о том, что ведомство при проведении тендера злоупотребляло тем, что закупало товары у единственного поставщика. Министерство образования и науки республики закупило товары и услуги на 15,5 млн рублей, хотя никаких предпосылок и оснований для того чтобы купить эти товары у единственного поставщика не было.

«Заказчик нарушил требования закона. Он был привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа. Тогда ведомство закупало робототехническое оборудование у иностранного поставщика из Китая», — сказал специалист.

Должностные лица министерства привлечены к административной ответственности на сумму в 100 тысяч рублей.

Спикер подчеркнул, что заказчики, если есть требования отдавать предпочтения товарам российского производства, должны делать именно это.

Картельный сговор добрался до Министерства лесного хозяйства РТ

В результате проверки по реализации национальных проектов в Татарстане, УФАС пресекло картельную сделку при поставке пожарной техники для Минлесхоза. Как установило антимонопольное ведомство, две компании из Москвы и Республики Алтай (ООО «Автопожтех» и АО «СТ-Авто») организовали картельный сговор и установили высокие закупочные цены на технику.

«Мы установили, что 2 организации из Москвы и Республики Алтай вступили в картельный сговор. Стоимость контракта составила 669 млн рублей. Участники получили штраф в размере 3,5 млн рублей. Один из участников картеля признался, что вступил в сговор с другими участниками. Все эти признания и показания легли в основу принятого решения», — сообщил Алмаз Яфизов.

«На овощном рынке никаких нарушений выявлено не было»

Обсуждался на встрече с журналистами и вопрос высоких цен на овощи. Яфизов подчеркнул, что Антимонопольное ведомство проводит проверку цен на регулярной основе, а также следит за тем, чтобы не было сговора между поставщиками.

«Антимонопольный орган на постоянной основе проводит мониторинг цен на продукты. Ходим на рынки и в магазины, а потом проводим анализ скачков цен. Мы следим за тем, чтобы не было сговора между крупными поставщиками. Сейчас у нас рассматривается дело по признакам картельного сговора по яйцам (крупные птицефабрики Татарстана были уличены в ценовом сговоре, прим. ред.) было выявлено, что цены в один промежуток времени и одновременно начали двигаться в сторону увеличения с одинаковой динамикой, поэтому мы приняли решение о возбуждении дела», — поделился он.

В заключении Алмаз Яфизов сказал, что за этот год в Татарстане пока на овощном рынке никаких нарушений выявлено не было.