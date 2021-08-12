«Мутились» на нацпроектах: антимонопольщики выявили 52 нарушения у республиканских ведомств

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Заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов на брифинге рассказал, что за 2021 год Антимонопольной службой по Республике Татарстан было проанализировано 94 закупки в рамках контроля за реализацией нацпроектов. В 52 случаях выявлены нарушения: по нацпроекту «Образование» — 18, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» — 15, 3 нарушения по нацпроекту «Культура» и 9 нарушений по национальному проекту «Демография».
«В 2021 году к нам поступило 15 жалоб от участников закупок, связанных с реализацией национальных проектов в республике. 12 жалоб было признано обоснованными. В результате выданных антимонопольными органами предписаний образовалась дополнительная экономия бюджетных средств в размере 4,2 млн рублей», — сказал Яфизов.
По его словам, самые частные нарушения — это объединение в один лот несвязанных между собой объектов, неправомерное отклонение заявок участников тендера, необъяснимые требования к участникам закупки или же не размещение проектно-сметной документации.
«Еще одно серьезное нарушение, которое мы выявляем, но его становится с каждым годом все меньше и меньше — это укрупнение лота, когда заказчики устанавливают такие требования, что сумма достигает 100 млн или даже 200 млн рублей. Из-за этого субъекты малого и среднего предпринимательства не могут принять участие в торгах», — сказал спикер.
Яфизов рассказал, что на республиканский Минобр поступила жалоба о том, что ведомство при проведении тендера злоупотребляло тем, что закупало товары у единственного поставщика. Министерство образования и науки республики закупило товары и услуги на 15,5 млн рублей, хотя никаких предпосылок и оснований для того чтобы купить эти товары у единственного поставщика не было.
«Заказчик нарушил требования закона. Он был привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа. Тогда ведомство закупало робототехническое оборудование у иностранного поставщика из Китая», — сказал специалист.
Должностные лица министерства привлечены к административной ответственности на сумму в 100 тысяч рублей.
Спикер подчеркнул, что заказчики, если есть требования отдавать предпочтения товарам российского производства, должны делать именно это.
В результате проверки по реализации национальных проектов в Татарстане, УФАС пресекло картельную сделку при поставке пожарной техники для Минлесхоза. Как установило антимонопольное ведомство, две компании из Москвы и Республики Алтай (ООО «Автопожтех» и АО «СТ-Авто») организовали картельный сговор и установили высокие закупочные цены на технику.
«Мы установили, что 2 организации из Москвы и Республики Алтай вступили в картельный сговор. Стоимость контракта составила 669 млн рублей. Участники получили штраф в размере 3,5 млн рублей. Один из участников картеля признался, что вступил в сговор с другими участниками. Все эти признания и показания легли в основу принятого решения», — сообщил Алмаз Яфизов.
Обсуждался на встрече с журналистами и вопрос высоких цен на овощи. Яфизов подчеркнул, что Антимонопольное ведомство проводит проверку цен на регулярной основе, а также следит за тем, чтобы не было сговора между поставщиками.
«Антимонопольный орган на постоянной основе проводит мониторинг цен на продукты. Ходим на рынки и в магазины, а потом проводим анализ скачков цен. Мы следим за тем, чтобы не было сговора между крупными поставщиками. Сейчас у нас рассматривается дело по признакам картельного сговора по яйцам (крупные птицефабрики Татарстана были уличены в ценовом сговоре, прим. ред.) было выявлено, что цены в один промежуток времени и одновременно начали двигаться в сторону увеличения с одинаковой динамикой, поэтому мы приняли решение о возбуждении дела», — поделился он.
В заключении Алмаз Яфизов сказал, что за этот год в Татарстане пока на овощном рынке никаких нарушений выявлено не было.