На казанском вокзале горит электровоз

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На железнодорожных путях казанского вокзала горит электровоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
«В 13.22 12 августа поступило сообщение о задымлении на территории железнодорожного вокзала „Казань-1“ по адресу: Привокзальная площадь, д. 1А. На место выехали силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по номеру вызова 1 БИС — 22 человека и 5 единиц техники. Происходит горение одиночно стоящего электровоза. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас остановлено движение железнодорожного транспорта, причина пожара устанавливается.