На казанском вокзале горит электровоз

На железнодорожных путях казанского вокзала горит электровоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«В 13.22 12 августа поступило сообщение о задымлении на территории железнодорожного вокзала „Казань-1“ по адресу: Привокзальная площадь, д. 1А. На место выехали силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по номеру вызова 1 БИС — 22 человека и 5 единиц техники. Происходит горение одиночно стоящего электровоза. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас остановлено движение железнодорожного транспорта, причина пожара устанавливается.