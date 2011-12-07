Осенью в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

В Казани 18–19 сентября планируется провести фестиваль «Вкусная Казань». Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в комитете по развитию туризма города Казани.

Согласно информации на сайте госзакупок, на него планируется потратить 3,47 млн рублей. В этом году планируется организация шоу-программы в четырех зонах: «Национальная кухня», «Кулинария и напитки», «Стритфуд и кухни на колесах» и «Зона мастер-классов».

Также ожидается выступление кавер-групп. Мероприятие будет проходить в течение двух дней по девять часов каждый день.

В прошлые годы на фестивале «Вкусная Казань» можно было отведать блюда из десятков ведущих заведений города. Вся площадка мероприятия была разделена на несколько тематических зон: национальная кухня, стритфуд, мастер-классы по приготовлению блюд, лекции и так далее.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» проводится с 2015 года. На мероприятии представляют национальную кухню и ведущие концепции и проекты в области общественного питания Казани.

Фестиваль посвящен развитию культуры еды, презентации казанских заведений разных форматов и способствует повышению туристической привлекательности города. Место проведение мероприятия пока неизвестно.