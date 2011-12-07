Валидаторы в казанских троллейбусах: станут ли казанцы оплачивать проезд «по совести»?

Троллейбусы, курсирующие по маршруту № 2, были оснащены валидаторами для оплаты проезда вместо кондукторов, обычно выполняющих эту функцию. Впрочем, в первые дни кондукторы оставались в салонах для того, чтобы разъяснять пассажирам новую систему оплаты. Недавно ведомство отчиталось, что за первую неделю эксперимента бескондукторной системой оплаты в троллейбусе воспользовались 5005 пассажиров.

Уточняем: валидаторы в троллейбусе считывают банковские и транспортные карты. Тем же, кто продолжает пользоваться наличным расчетом, придется проследовать к передней двери и оплатить проезд у водителя. Если такой опыт покажет положительные результаты, кондукторы как профессия в Казани могут исчезнуть вовсе. Готовы ли к этому казанцы?

Как было раньше

Общественный городской транспорт в России появился еще в XIX веке в виде конных омнибусов, в которых располагались места для 16 пассажиров. Оплата проезда в омнибусах, как правило, производилась по окончанию поездки, при этом деньги следовало приготовить без сдачи. Позже в крупных городах стали развиваться сети конных железных дорог, а после подоспели и более привычные современному человеку трамваи, троллейбусы, автобусы и метро.

Памятные многим компостеры, ставшие символом советского общественного транспорта, появились не сразу. До 1959 года на маршрутах работали привычные нам кондукторы и контролеры. Однако впоследствии их заменила система, основанная на общественном контроле. Старшее поколение помнит кассы с прозрачной крышкой, в которую пассажиры бросали монетки и самостоятельно выкручивали себе билетик из рулона. При этом за оплатой в большей степени следили сами пассажиры.

Впрочем, находились «зайцы» и в те времена. Чаще всего они просто загораживали кассу от остальных пассажиров и брали билет без оплаты. На этом простом фокусе их и ловили контролеры. Впрочем, последних с каждым годом становилось все меньше.

Собираемость платежей страдала и в те годы. Согласно исследованиям, проведенным в 60-е в Киеве, проезд не оплачивали 10 — 12% пассажиров. А в 70-е эту систему дополнили компостеры. Тогда билеты можно было купить заранее в киосках Союзпечати и использовать их, пробивая в салоне. Впрочем, в 90-е эта система постепенно ушла в прошлое. В салоны общественного транспорта вернулись кондукторы. С того момента все перевозчики отметили резко возросшую собираемость платежей.

Валидаторы против полутора тысяч кондукторов

Весь современный мир движется к упрощению оплаты услуг, включая общественный транспорт. Татарстан всегда занимал передовые позиции в стране по цифровизации. Казань стала одним из немногих городов, в которых появился альтернативный способ оплаты — транспортная карта. Также столица Татарстана одной из первых ввела возможность оплаты с помощью банковской карты.

В минувшем году институт территориального планирования «Урбаника» совместно с компанией Visa провели исследование, посвященное удобству и простоте систем общественного транспорта в крупных городах страны. В образовавшемся рейтинге Казань разделила 6-е место с Челябинском. Более высокую позицию ей не удалось занять ввиду отсутствия возможности оплаты проезда по повременному тарифу.

Что касается же нынешнего эксперимента с бескондукторной системой оплаты проезда, он тоже вызывает дискуссии и споры. Многие уверены: как и в 90-е, большинство пассажиров перестанут оплачивать проезд, если их не контролировать. Впрочем, сторонники альтернативной точки зрения считают, что потенциальные потери в собираемости платежей могут оказаться несопоставимы со стоимостью содержания штата кондукторов, которых в столице Татарстана насчитывается полторы тысячи.

Слабым местом здесь также можно назвать оплату за наличный расчет, который производится у водителя. Маленькие двухдверные автобусы без кондуктора еще курсируют на многих пригородных маршрутах. Пожалуй, каждый его пассажир согласится с тем, что протискиваться к передней двери, чтобы заплатить и выйти, довольно-таки неудобно. Однако это может подтолкнуть консервативно настроенных горожан перейти на оплату банковскими картами, что выгодно для перевозчиков в долгосрочной перспективе. Были бы валидаторы в салоне…

С потребительской точки зрения следует признать, что оплата с помощью валидатора при входе в салон весьма удобна. В часы пик кондукторы, передвигаясь по полному автобусу, добавляют массу неудобств пассажирам.

Справедливости ради следует заметить, что и сами кондукторы утаивают часть выручки. Пожалуй, каждому пассажиру время от времени предлагают проехать без билета, заплатив на 5 — 10 рублей меньше. Перевозчики, естественно, призывают бдительных граждан сообщать о таких случаях.

А как в других городах?

Наиболее передовым городом в вопросах бесконтактной оплаты проезда остается Москва, где работает система «Мобильный билет», а также выпускаются транспортные карты, совмещенные с банковской картой.

В Санкт-Петербурге также был проведен эксперимент по отказу от кондукторов, причем местные власти его считают очень перспективным. Контролеры за время его существования провели почти 50 тысяч проверок. В местном городском комитете отмечают, что 89% пассажиров оплачивают проезд самостоятельно безо всяких напоминаний со стороны проверяющих. Впрочем, аналогичный опыт северной столицы в 2014 году показал резкое снижение собираемости платежей.

В Татарстане, помимо Казани, аналогичные эксперименты проводятся в Нижнекамске и Альметьевске.

Одним из наиболее продвинутых городов в этом вопросе оказался Минск, где системы бесконтактных платежей были введены еще в 2014 году. Оплатить проезд там можно как с помощью валидатора, так и с применением QR-кода.

Без кондукторов давно обходятся большинство европейских городов, например, Берлин. Впрочем, следует отметить, что в городах, где этот опыт был реализован, не обходятся без контроля. Во-первых, это существенные штрафы за безбилетный проезд. А во-вторых, широкие полномочия контролеров, которые могут заблокировать все двери транспорта на время проверки.