Андрей Кондратьев: За первый день в Татарстане проголосовало 27% избирателей

«Сегодня день тишины, - напомнил он сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», - приостановлена агитация, избиратели могут еще раз подумать над своим выбором. В 8 утра все избирательные участки РТ открылись и начали свою работу. Все направляемые к нам вопросы стараемся охватить и решить. Больше всего вопросов – относительно графика работы избирательных комиссий».

Также он отметил, что только в чат-бот Телеграмм по выборам поступило порядка 30 тысяч обращений относительно адреса голосования.