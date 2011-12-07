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Андрей Кондратьев: За первый день в Татарстане проголосовало 27% избирателей

Глава ЦИК РТ уточнил, что речь идет о 810 тысячах 735 татарстанцах

«Сегодня день тишины, - напомнил он сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», - приостановлена агитация, избиратели могут еще раз подумать над своим выбором. В 8 утра все избирательные участки РТ открылись и начали свою работу. Все направляемые к нам вопросы стараемся охватить и решить. Больше всего вопросов – относительно графика работы избирательных комиссий».

Также он отметил, что только в чат-бот Телеграмм по выборам поступило порядка 30 тысяч обращений относительно адреса голосования. 

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