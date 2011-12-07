Блогер-наблюдателя из РТ: Подписчики получают полезный контент

Блогер из Татарстана, участвующая в нынешних выборах в качестве наблюдателя заявила, что ее подписчики получают полезный контент. Об этом сообщает ИА «Татар-информ.

По словам Алины Гималтдиновой, обычно в своем блоге она пишет о самореализации и женской тематике, а сейчас она занята серьезной работой, требующей соответствующей подготовки. Девушка рассказала, что она и другие блогеры, вошедшие в состав наблюдателей, снимают весь процесс так, что подписчики узнают о всех практических аспектах нынешнего голосования.

Блогер поделилась, что недавно она «выпускала видео о мерах санитарной безопасности на избирательном участке», показывала, «как все идет на самом деле» и отвечала на поступающие вопросы.