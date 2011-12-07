До 14 часов 13 сентября татарстанцы могут подать заявление о голосовании на дому. Об этом заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. При этом он добавил, что избиратели могут быть уверены: им обеспечат бесконтактное и безопасное голосование. Также сегодня, 12 сентября - последний день, когда власти территорий республики могут организовать мобильное голосование на придомовых территориях.

Кондратьев уточнил, что организация мобильных участков не является обязательным, так как для этого необходимо соблюдение более жестких условий.