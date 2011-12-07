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Элвин Грей: Моя аудитория — это люди от 20 до 45 лет

Как менялся возрастной круг слушателей певец рассказал в интервью для проекта «100% Татарстан».

Для проекта «100% Татарстан» татарстанский певец Радик Юльякшин, или более известный как Элвин Грей, рассказал свою историю успеха. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В интервью он поделился, как он писал после школы, и кто были его первыми слушателями. По его словам, сперва его аудиторией являлись только девочки. Это был период, когда не было интернета, поэтому с радио ему приносили пакеты с письмами.

Позже, как рассказал Юльякшин, он стал писать песни про друзей и про серьезную любовь. Вот тогда возрастной круг начал расширяться. Постепенно Элвин Грей начал создавать контент и для молодежи среднего возраста. 

Сам артист определил своих слушателей так: «Если по статистике, то моя аудитория — это люди от 20 до 45 лет». 

«Теперь на моих концертах реально есть люди от 3 до 80 лет. И бабушки с платочками, и детишки, и среднее поколение», — заключил певец.

КВ
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