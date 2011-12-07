На избирательный участок в Казани прибыла робот Ева из IT-лицея КФУ

Чтобы поучаствовать в голосовании на избирательный участок №165 в Казани прибыла робот Ева из IT-лицея КФУ. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Робот Ева «работает» преподавателем в IT-лицее университета – с помощью видеокамеры она следит, чтобы дети не списывали. Кроме того, она может разговаривать на русском языке и вести урок, помогая преподавателям на уроках математики, физики, информатики и химии для учеников 7–9-х классов. Ее рост составляет 85 см, а передвигается она с помощью колесной платформы по заданному человеком маршруту.

Так, взяв с собой технический паспорт, Ева подъехала к столу одного из членов избиркома, поздоровалась и выразила желание проголосовать. Когда у нее спросили возраст, она ответила, что ей три года.

Как рассказала председатель избирательной комиссии № 165 Людмила Кукуева, проголосовать Еве не удалось, так как она не достигла избирательного возраста.