Президент РТ поручил главам ведомств подойти максимально ответственно к решению вопросов, поступивших от татарстанцев

Глава РТ Рустам Минниханов поручил руководителям ведомств подойти максимально ответственно к решению вопросов, поступивших от татарстанцев во время прямого эфира.

На традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ Минниханов рассказал, что в четверг во время прямого эфира по горячей линии принято порядка 700 звонков, а также поступило 600 сообщений из социальных сетей. По словам Президента, обращения были связаны с темами качества дорог, транспортной доступности, благоустройства, вопросы с местами в школах и детских садах и другие.

Руководитель республики отметил, что такой диалог с жителями республики очень важен для органов власти. Он позволяет оперативно выявлять и решать наиболее актуальные для общества проблемы. А затем обратился к руководству министерств и ведомств, поручив максимально ответственно подойти к решению всех поставленных задач.