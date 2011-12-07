Татарстанские блогеры проследят за прозрачностью выборов

С 11 по 13 сентября 100 татарстанских блогеров будут осуществлять независимое наблюдение за ходом общероссийских выборов. Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ». Данная инициатива была реализована Общественной палатой РТ. Блогеры должны оценить качество и прозрачность выборного процесса.

«Для меня это первый опыт. Очень интересует процесс изнутри, — заявила представитель сообщества „Мамы-блогеры“ Алина Гималтдинова. — Я, как блогер, смогу показать своим зрителям, как на самом деле все организовано и что происходит!»

«Аудитория очень позитивно отреагировала на мое назначение наблюдателем, — рассказала блогер — модель Алия Мифтахова. — Подписчики выразили искреннюю радость и высказали мнение, что я прекрасно впишусь в новую ответственную роль».

К слову, привлечение блогеров к выборам стало своеобразным ответом на возможные вбросы и фейки в сети Интернет.