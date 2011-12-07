В Казань вернулись традиционные осенние ярмарки

12 сентября в столице РТ вновь начали свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Ежегодные торги стартовали на 14 городских площадках и будут проводиться теперь каждую субботу.

Для жителей Авиастроительного района ярмарки организуются на перекрестке ул. Беломорская и ул. Гудованцева, возле домов, расположенных по адресам: ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27. В Вахитовском районе мероприятия пройдут на месте пересечения ул. К. Тинчурина и ул. Татарстан. В Кировском районе ярмарку разобьют возле следующих домов: ул. Краснококшайская, д. № 150/2 и ул. Батыршина, д. 20.

В Московском районе пополнить продуктовый запас получится по адресу: ул. Ш. Усманова, 1. Казанцев, обосновавшихся на территории Ново-Савиновского района, приглашают за покупками — на ул. Ак. Лаврентьева, д. 10 и на пр. Х. Ямашева, д. 71а. В Приволжском районе ярмарки развернутся на ул. Р. Зорге, д. 66, к.1 и на ул. Ю. Фучика, д. 72. В Советском районе купить свежую сельскохозяйственную продукцию предлагается в «Агропромышленном парке «Казань», по ул. Закиева, д. 12 и возле здания по адресу ул. Липатова, д. 7.

Как сообщает официальный портал мэрии Казани, торговля будет осуществляться с полным соблюдением требований Роспотребнадзора. Помимо прочего, в нынешнем году ярмарки пройдут и на парковке ТЦ «Радужный» — в пос. Осиново Зеленодольского р-на Татарстана.