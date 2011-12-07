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В РТ закупили оборудование в специальные кабины для голосования инвалидов, слабовидящих и слабослышащих

Глава республиканского избиркома подчеркнул, что подготовка к этой избирательной кампании была максимальной.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил об улучшении условий для участия в выборах людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В Едином информационном центре Кондратьев рассказал, что при поддержке руководства республики на избирательные участки было закуплено большое количество технологического оборудования, связанного с голосованием маломобильных групп.

Так, в специальных кабинах для голосования инвалидов и для слабовидящих установили специальные методические пособия, а для слабослышащих организовали сурдоперовод.

Глава республиканского избиркома подчеркнул, что подготовка к этой избирательной кампании была максимальной. 

КВ
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