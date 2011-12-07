Два жителя Татарстана получили бионические протезы рук от резидента «Сколково»

Два жителя Татарстана — Татьяна Лысенко и Султан Зинуров получили бионические протезы рук, которые разработала компания «Моторика», один из резидентов «Сколково».

«Проект был масштабирован при активной поддержке Агентства стратегических инициатив АСИ, Минтруда РФ во все 85 субъектов России, и любой человек с врожденным отсутствием конечностей или лишенный их в результате несчастного случая может обратиться в Бюро социального страхования своего региона», — отметил директор по региональному развитию компании «Моторика» Руслан Садыков.

По его словам, человеку, который обратился в Бюро социального страхования своего региона, будет составлен индивидуальный план реабилитации, после чего он может подать заявку на получение протеза.

Также он отметил Россию как одну из немногих стран, где у гражданина есть возможность получить протез за счет федерального бюджета. Компания «Моторика» сделала более 3 тыс. протезов по всей России и порядка 20 — 30 в Татарстане.

Одна из тех, кто получила высокотехнологичный протез, была жительница Казани Татьяна Лысенко. До 24 лет она пользовалась косметическим протезом. Бионическая киберрука была разработана индивидуально для нее, а участие в разработке дизайна принимала сама Татьяна.

«Необычное, волнующее ощущение, но очень классное», — поделилась Татьяна.

Искусственные конечности разрабатывают из легкой нержавеющей стали, чтобы ими можно было спокойно пользоваться в быту, заниматься спортом и т. д. Также в будущем планируется создавать протезы со встроенными системами pay pass, голосовыми помощниками, smart-часами.

Также Садыков отметил, что компания «Моторика» желает, чтобы нуждающиеся в протезах люди были осведомлены о новых разработках, и помнили, что любой желающий может подать заявку, обратившись в Фонд социального страхования.