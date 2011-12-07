Эксперт КФУ: «Наблюдатели на выборах вносят значительный вклад в борьбу с фейками»

В общественной палате Республики Татарстан эксперты и представители региональных отделений политических партий обсудили подготовку и обучение наблюдателей, а также технологии делегитимации выборов. Члены экспертного клуба «Волга» выразили свое мнение по поводу роли наблюдателей на выборах в России

«Приятно видеть, что наблюдатели из пассивного участника избирательного процесса все более становятся активными участниками», — отметил региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Татарстан Рафаэль Фахрутдинов.

По его словам, в России существует достаточно широкий опыт того, что в интернете можно было наткнуться на фейки и ложные сообщения, вводящих в заблуждение наших граждан.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева отмечает, что избиратели должны внимательно проверять информацию о выборах, использую СМИ и социальные сети. Также значительный вклад в борьбу против фейков на выборах вносят наблюдатели, которые могут оказать сопротивление дезинтеграционной волне.