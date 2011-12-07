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Татарстанцев, не сдавших тест на COVID-19 после прилета из-за границы, оштрафовали более чем на 4 млн

Не исполнили обязательное требование загрузить на портал госуслуг данные ПЦР-теста 817 человек.

Татарстанцев, которые вернулись из заграничных поездок, но не загрузили результаты теста на коронавирус на портал госуслуг по прилете, оштрафовали на 4,186 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

С 1 августа из-за рубежа около 300 тыс. жителей Татарстана. Не исполнили обязательное требование загрузить на портал госуслуг данные ПЦР-теста 817 человек. Они получили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Уже было составлено 793 протокола об административных правонарушениях.

Суды рассмотрели 582 дела, были вынесены постановления о штрафах на общую сумму 4,186 млн рублей.

«C 1 августа по 8 сентября 2021 года среди граждан, прошедших обследование на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран, выявлено 181 инфицированных COVID-19», — напомнили в Роспотребнадзоре.

КВ
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