Как призывников учили родину любить

В Казанском высшем военном командном (танковом) училище прошла социально-патриотическая акция «День призывника», в рамках которой будущие защитники родины могли познакомиться с военной техникой, оружием и формой, а также побольше узнать о том, как проходит служба в Вооруженных силах России.

Погода, к сожалению, немного подкачала - холодный дождь и пронзительный ветер не слишком располагали к прогулкам на свежем воздухе. Впрочем, призывники проявили вполне военную стойкость и дисциплину, построившись на плацу. Кстати, среди них были не только юноши, но и девушки: в последние годы ряды российской армии все чаще пополняют представительницы прекрасной половины человечества, которые выбирают в качестве карьеры службу по контракту.

Чем пробудить патриотические чувства у молодежи? Пламенной речью? Возможно, хотя лично мне кажется, что реальная демонстрация силы и умения российских военнослужащих для этого подходит гораздо лучше. Этого же мнения придерживались и организаторы акции. Первое, что увидели призывники, - показательные выступления спецназовцев, продемонстрировавших свою выучку и навыки.

Впрочем, не одним только умением в наше время воюют, не меньшее значение имеет вооружение. Одним из главных пунктов программы «Дня призывника» стал осмотр боевой техники, управлению которой обучают в КВВКУ. Почетное место на своем стенде заняла легендарная тридцатьчетверка, но рядом шла уже современная техника: различные модификации бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а главное - современные российские танки: Т-72, Т-80 и Т-90. Кстати, вопреки распространенному мнению, что в современной российской армии военнослужащих-срочников не допускают к боевой технике, в КВВКУ их также обучают военно-учетным специальностям. Однако если курсанты, готовящиеся стать офицерами, могут занять место любого члена экипажа танка, то солдат-срочник осваивает только одну специальность.

Не меньший ажиотаж у призывников вызвало и стрелковое оружие. На специальном стенде в одном ряду расположилось российское оружие, представляющее целые эпохи. Пулемет Максима (ударение все-таки следует ставить на первый слог), повидавший еще Первую мировую войну, соседствовал с противотанковым ружьем Симонова, зарекомендовавшим себя уже в Великую Отечественную. Следом шли автомат Калашникова 74-го года и снайперская винтовка Драгунова, заработавшие себе доброе имя со времен многочисленных конфликтов времен холодной войны. А рядом с ними расположился уже современный автомат «Абакан», которым вооружают элитные войска российской армии. А главное - все это можно было подержать в руках.

Впрочем, война войной, а о комфорте военнослужащих также забывать не стоит. В ходе экскурсии призывникам продемонстрировали быт казармы курсантов КВВКУ и солдат срочной службы. Конечно, с домашним бытом такие условия сравнить сложно, все-таки в одном, пусть и просторном, помещении одновременно живет целая рота. Тем не менее всюду чистота и порядок, ребята спят на обычных односпальных кроватях, а в смежных помещениях расположились душевые и спортивные тренажеры.

Отдельного внимания удостоилась современная военная форма. Особого интереса у призывников она не вызвала, ведь им сравнивать не с чем. А вот те, кто служил в армии пятнадцать или больше лет назад, оценили бы современное обмундирование по достоинству: легкие, но невероятно теплые свитера из специальных материалов, водо- и ветронепроницаемая верхняя одежда. Даже белье выполнено не из привычной хлопчатобумажной ткани, а из современного материала.

Положительных отзывов заслуживает и современный сухой паек для военнослужащих, различные вариации которого также были продемонстрированы будущим защитникам родины. В коробке весом чуть более килограмма находится рацион для трехразового питания солдата. Стоит отметить, что блюда не только калорийные, но и довольно вкусные. Их даже сухомяткой назвать язык не поворачивается, в комплект входит миниатюрная горелка и сухой спирт, с помощью которых солдат может разогреть кашу или вскипятить воду для чая.

Отдельной остановкой стал пункт набора на контрактную службу в армию. Стоит отметить, что в последние годы молодые люди могут выбрать контракт на два года вместо обязательной срочной службы. Для этого теперь даже не нужно иметь военно-учетную специальность, достаточно высшего или среднего специального гражданского образования.

Кульминацией «Дня призывника» стал митинг-концерт. Перед призывниками выступил военный комиссар РТ Сергей Погодин, который напомнил, что защита родины - это почетная и ответственная обязанность.

- В самые трудные времена российскую армию отличали крепкое воинское братство и взаимовыручка, - продолжал он. - Ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники чеченских кампаний являются для вас, призывников, жизненным примером службы родине.

Кстати, в текущий призыв в армию отправятся 3500 татарстанских ребят, первая их отправка назначена на 22 октября. Почти половина из них будут направлены в подшефные нашей республике части.