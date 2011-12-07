Достопримечательности Соцгорода: привычные и неожиданные

Возможно, после работ по благоустройству здесь пролягут туристические маршруты. Президент Татарстана Рустам Минниханов на этой неделе совершил обход исторического квартала в казанском микрорайоне Соцгород, известном также как поселок Орджоникидзе. Его сопровождали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, представители министерств и ведомств республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.Олеся Балтусова сообщила, что весной нынешнего года Минкультом РТ был утвержден статус этой территории «Достопримечательное место» (объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Поселок им. Серго Орджоникидзе (Соцгород)», 1938 - 1954 гг.). Это стало возможным благодаря экспертному заключению об уникальной сохранности комплекса Соцгорода в Казани в отличие от других городов России. Пояснения в ходе осмотра давали доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета Марсель Искандаров и житель Соцгорода Наталья Урейская. Они ознакомили Президента Татарстана с историей застройки микрорайона, стартовавшей в 1930-е годы, рассказали об особенностях архитектурных и градостроительных решений того времени.Марсель Искандаров сообщил, что интерес к истории Соцгорода, архитектурным особенностям его объектов проявляют не только профильные специалисты, но и рядовые граждане. Сегодня даже ведется работа над разработкой экскурсионного маршрута. «Архитектура 30 - 50-х годов оставила качественное наследие. Мы же привыкли ее воспринимать утилитарно, как само собой разумеющееся. Но со временем мы можем увидеть замысел авторов, качество и масштаб этой архитектуры», - сказал он.Архитектор отметил, что у данной территории есть большой туристический потенциал. Однако для этого необходимо выполнить комплекс работ по благоустройству среды с правильным регламентом ее использования. «Здесь есть главные смысловые зоны, которые можно обустроить и придать им максимально первоначальный вид, установить туристическую навигацию. Это действительно будет производить впечатление», - уверен Марсель Искандаров. В рамках обхода исторического квартала Рустам Минниханов встретился с местными жителями. Казанцы поблагодарили Президента РТ за ремонт парка «Крылья Советов» и Дворца культуры им. Ленина. Также жители Соцгорода высказали пожелание о ремонте сквера Белинского, основанного в 30-е годы прошлого века. Рустам Минниханов согласился с тем, что зону отдыха необходимо привести в соответствующее состояние, в частности, восстановить оригинальные фонтан и ограды.По словам Президента Татарстана, при благоустройстве исторической территории необходимо сохранить систему зеленых пространств и пешеходных зон, не допускать точечной застройки. Это касается и сквера во дворе дома №5 по ул. Белинского. Основной композиционный элемент данного сквера гипсовый памятник Серго Орджоникидзе два года назад был демонтирован. Рустам Минниханов предложил восстановить памятник видному советскому государственному деятелю из более долговечного материала и установить его на прежнем месте.