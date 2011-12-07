Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мост через Малый Черемшан под Билярском заработал после ремонта

Реконструкция дороги облегчила путь к Святому ключу и Билярскому музею.
Мост через Малый Черемшан между Билярском и Святым ключом заработал после капитального ремонта. Его реконструкция началась в июне 2018 года.Колеи обновленного моста быши расширены вдвое — до 9 метров каждая. Кроме того, на мосту обновили покрытие — новый литой асфальтобетон лучше защищает от влаги.«Когда я еще студентом был в этих местах — большая была проблема попасть к святому источнику, а очень многие люди туда продолжали даже в советские годы ходить. Теперь будет легче приезжать студентам и туристам. Большое спасибо дорожникам, что она появилась и что ее отремонтировали», — поблагодарил строителей директор Билярского музея-заповедника Анас Кутуев.
КВ
Лента новостей