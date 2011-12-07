Мост через Малый Черемшан под Билярском заработал после ремонта

Мост через Малый Черемшан между Билярском и Святым ключом заработал после капитального ремонта. Его реконструкция началась в июне 2018 года.Колеи обновленного моста быши расширены вдвое — до 9 метров каждая. Кроме того, на мосту обновили покрытие — новый литой асфальтобетон лучше защищает от влаги.«Когда я еще студентом был в этих местах — большая была проблема попасть к святому источнику, а очень многие люди туда продолжали даже в советские годы ходить. Теперь будет легче приезжать студентам и туристам. Большое спасибо дорожникам, что она появилась и что ее отремонтировали», — поблагодарил строителей директор Билярского музея-заповедника Анас Кутуев.