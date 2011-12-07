Спасский и Алькеевский районы соединила новая автодорога

Спасский и Алькеевский районы Татарстана соединила новая автодорога. 11-километровая щебеночно-песчаная трасса соединила Кузнечиху в Спасском районе с Катюшино и Верхним Колчурино в Алькеевском районе.Жители села Кузнечиха новой дороге рады особенно. Раньше многим из них приходилось добираться на работу в соседнее Сиктерме-Хузангаево по объездному пути длиной более 100 километров. Новый прямой путь сократил это расстояние всего до 18 километров.«Нам не верилось, что такую дорогу построят. Но дожили все-таки. Многие ей уже пользуются — у кого родственники, кто в Хузангаево трактористом работает, кто в больницу глазную. Это большое счастье, конечно», — делится радостью 69-летний житель села Виктор Копылов.«Дорога прекрасная, можно ездить. Мучились раньше, теперь бросят», — поддерживает односельчанина Иван Сарандаев. Опробовать дорогу он успел еще накануне вечером.Трасса между Кузнечихой и Катюшино появилась благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 и на период до 2020 года». Строительство дороги совместно финансировалось федеральным и республиканским бюджетами.