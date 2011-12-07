В 2018 году в Татарстане сдали шесть новых школ

В 2018 году в Татарстане построили и сдали шесть новых школ на 5 372 места. В микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов появилась школа на 1 224 места; в 47-м микрорайоне Нижнекамского района — на 800 мест; в селе Альшеево Буинского района — на 100 мест. В Казани новые школы открылись по улице Минская — на 1224 места, в ЖК «Салават Купере» — на 1 224 места, в ЖК «Светлая долина» — на 800 мест. К концу года планируется открытие еще одной школы на 80 мест в Алькеевском районе. В следующем году в республике планируется сдать еще две новые школы. В Казани построят школу на 1 224 места по улице Р. Гареева и на 1 501 место в ЖК «Весна». Стоимость строительства школ составит 6,5 млрд рублей.В 2017 году в Татарстане построили и сдали шесть школ на 5 047 мест. Стоимость строительства составила 3,6 млрд рублей.Новые школы открылись в Казани по улице 2-я Азинская и в ЖК «Седьмое небо». Обе школы вмещают по 1 224 ученика. Также новые учебные заведения появились в Набережных Челнах — на 1224 места; в Арском районе — на 500 мест, в Высокогорском районе — на 500 мест и в Ютазинском районе на 375 мест.