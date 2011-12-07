В «Салават Купере» заселили жилой дом на 425 семей

В жилом комплексе «Салават Купере» состоялось торжественное заселение нового жилого дома. Ключи от квартир получили участники республиканской программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, а также врачи-грантополучатели.В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев и представитель подрядной организации.Ильшат Гимаев поприветствовал собравшихся жильцов и принес извинения за задержку со сроками сдачи жилья. Он попросил жильцов бережно относится не только к своим квартирам, но и ко всему жилому комплексу и прилегающей к нему территории.«Я поздравляю всех жильцов, желаю им спокойной и счастливой жизни в новом доме. Мы все долго ждали этого события, переживали, намучались тоже немало — приношу вам свои извинения. Я рад, что этим домом мы закрываем долг по первой очереди строительства», — отметил Гимаев.За время строительства «проблемного» дома организовалась целая группа активистов. «В течение двух последних лет мы начали принимать меры для ускорения строительства. Звонили в строительную компанию, писали письма Президенту республики. А этим летом даже устроили митинг у стен этого дома», — рассказывает одна из жильцов Юлия.Активисты разбили палаточный лагерь возле дома № 5 и требовали скорой сдачи дома в эксплуатацию. Сегодня они составляли списки людей, которым сегодня в первую очередь выдадут ключи. Многие жильцы были рады, что дом успели сдать до наступления зимы. С начала текущего года по жилищным программам ГЖФ в Татарстане в общей сложности ввели в эксплуатацию 109 домов на 2,9 тыс. квартир.