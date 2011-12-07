Встреча с Александром Городницким и юностью

Почитатели его таланта, в большинстве убеленные сединами люди, до отказа заполнили зал. Песни Городницкого были очень популярны у тех, чья юность пришлась на 60 - 70-е годы. Тогда бардовское движение было в самом расцвете. Те песни звучали в стройотрядах, походах, палатках у костра, на кухнях, дружеских посиделках. И для всех они были свои. Об этом с некоторым даже удивлением рассказал сам бард. И тут же объяснил, что и рождались многие его песни в экспедициях на Север, а на Севере народ разный - и вольный, и подневольный. Еще Александр Городницкий признался, несмотря на совершенно другие планы в юности, он стал инженером-геофизиком, а сейчас уже и доктором наук, все еще продолжает работать и искать свою Атлантиду. Он один из ведущих российских ученых в области геологии и геофизики океана.«Я не играю сам на гитаре, на Севере гитары быстро ломаются», - объяснил он присутствие рядом гитариста. Вдвоем они начали концерт с первой песни, написанной на Севере. «Снег, снег, снег...» - летит песня со сцены в зал, и слушатели тихо повторяют давно знакомые слова. Он считает себя ленинградцем, потому что семилетним его вывезли из осажденного города по Дороге жизни, и читает стихотворение, посвященное мужественно выстоявшему блокаду родному городу. Зал взрывается аплодисментами, и не раз еще после песни будут звучать крики «спасибо!» и «браво!» Потому что как пишет и думает Городницкий о войне, блокаде, слове поэта, непрогибаемости перед обстоятельствами, так же думает каждый пришедший на его концерт.Это не просто концерт, а доверительный разговор с почитателями его таланта - поэта, ученого, человека. И потому зал подпевал и веселым «Перекатам», и романтическим «Парусам «Крузенштерна». И все встали после первых аккордов «Атлантов». Так встают, когда звучит гимн или «День Победы». И это стало сильнейшим впечатлением от концерта. Собравшиеся в зале отдали должное любимому автору, остающемуся верным идеалам юности всю жизнь. Они написали об этом в записках, на которые Городницкий долго отвечал. Отвечал сидевшим в зале живым потомкам «атлантов», вынесших на своих плечах войну и послевоенную разруху, создававших щит Родины, воспитавших детей и внуков. Каждый получил огромное удовольствие от встречи с юностью.