48 млн рублей планируют потратить власти РТ на разработку мобильного приложения «Я – гражданин»

Власти РТ потратят 48 млн рублей на разработку мобильного приложения «Я — гражданин». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Основными результатами выполнения работ должны являться ­автоматизация взаимодействия жителей с управляющими компаниями, ­автоматизированное создание чатов дворов», — уточняется в документе.

Предполагается, что сервис привлечет интерес татарстанцев к благоустройству и упростит общение жителей с управляющими компаниями. В системе будут находиться три вида пользователей «житель», «предприниматель» и «сотрудник УК». Профиль жителя будет включать в себя имя, возраст, адрес проживания, профессию, фото, блок личной информации и список заявок. Профиль предпринимателя позволит владельцам бизнеса искать клиентов рядом. Сотрудники УК будут общаться с жителями в чатах, отвечать на заявки, создавать опросы и голосования.

Кроме того, на главной странице приложения будет размещен раздел «Мой двор» со всеми объявлениями и заявками пользователей, а также акциями коммерческих организаций и каталогом ситуаций.

К разработке проекта планируется привлечь 17 специалистов, в том числе iOS- и Android-разработчики, дизайнеры, инженеры тестирования.

Заказчиком выступает Центр информационных технологий РТ. Разработка сервиса закончится к 15 декабря 2020 года.