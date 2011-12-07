Данила Новиков: Настоящий отец должен быть рядом

В воскресенье, 11 октября, прошел 4 сезон шоу «Ты супер!». Одним из участников шоу стал житель Мензелинска Данила Новиков, который прошел в полуфинал шоу.

Во время интервью Данила отметил, что настоящий отец должен быть рядом, а его родной отец ему не нужен, так как он не принимал участие в жизни мальчика.

Мальчик также рассказал, что хочет подарить автомобиль своей бабушке, которая его воспитывала.

Победа Даниле не так важна: он хочет посмотреть, как выступают другие, узнать что-то новое и найти новых друзей.

«Самое важное, показать всем то, что я умею — чтобы меня увидела вся наша страна», — сказал Данила.

Напомним, в шоу «Ты супер!» участвуют дети с непростой судьбой. Мама Данилы погибла, когда ему был год, а отец не принимал участия в жизни ребенка. Воспитанием мальчика занималась бабушка, которая и помогла ему развить талант.